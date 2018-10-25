В Пензенской области через неделю завершится навигационный период

Через неделю в Пензенском регионе начнет действовать запрет на выход любых маломерных судов на воду. Плавательные средства должны будут находиться на консервации в специально отведенных местах на берегу или в оборудованных помещениях.

Напомним, с начала 2018 года на воде погибло 28 человек, из них 25 - дети. Сейчас на патрулировании остаются четыре судна на Сурском водохранилище и на Суре. За выход на водные объекты после закрытия навигации судоводителям грозит административная ответственность.

«Согласно постановлению губернатора, с 1 ноября закрывается навигационный период. Основной задачей для сотрудников ГИМС является проведение профилактических мероприятий в школах, детских садах по обеспечению безопасности на водных объектах», - рассказал начальник отдела безопасности людей ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.