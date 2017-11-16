16 ноября 2017, 13:05Общество В Пензенской области будут развивать механизмы поддержки бизнеса 16 ноября в Пензе открылась конференция на тему «Инструменты господдержки: востребованность и перспективы». С приветственным словом к ее участникам обратился губернатор Иван Белозерцев.

«Мы сегодня встречаемся, чтобы обсудить меры господдержки развития бизнеса и предприятий промышленности, выработать дополнительные механизмы поддержки. Очень важно услышать ваше мнение», - отметил глава региона.



Иван Белозерцев добавил, что для Пензенской области важны такие направления как перевооружение, создание малых предприятий, пишет ИА «Пенза-Пресс».



«Я посетил в Пачелмском районе предприятие, где пекут 30 наименований хлебобулочных изделий. Там работают 15 человек. Когда я спросил собственника, удалось ли внести инвестиции за последнее время, он сказал, что да, за три года - пять миллионов рублей. Он говорил откровенно, для него это большая сумма. Люди там работают с хорошим настроением, говорят, хорошие деньги получают. Это семьи, это жизнь. Поэтому создание рабочих мест необходимо, и важно, что у нас есть разные меры поддержки», - отметил губернатор.



В Пензенском регионе, в частности, работают фонд поддержки промышленных предприятий, фонд «Поручитель», однако принимаемых мер все равно недостаточно, считает губернатор. Например, Иван Белозерцев предложил увеличить срок возврата кредита в фонде «Поручитель» с трех до пяти лет.

«Шесть предприятий традиционно участвуют в реализации двух федеральных целевых программ, 415 млн рублей дополнительного финансирования будет получено. Наша проблема заключается в том, что мы неактивно используем меры поддержки, которые предлагает государство. В 2017 году из областного бюджета заложены средства в виде субсидий предприятиям текстильной и легкой промышленности на возмещение затрат на приобретение оборудования. На следующий год нужно заложить средства на поддержку швейных предприятий. Мы стараемся поддерживать кластеры, потому что у них есть хорошая основа для дальнейшего развития.



Нашему региону удается сохранять положительную динамику развития. По итогам 10 месяцев объем отгруженных товаров превысил 164 млрд рублей. Индекс промышленного производства вырос на 3,6%. Экспорт продукции пензенских предприятий вырос по сравнению с прошлым годом в полтора раза, это очень хороший показатель», - отметил губернатор.



Иван Белозерцев также обратил внимание на то, что надо развиваться не только в рамках внутреннего рынка, но и выходить на внешний.



«Нужно активнее захватывать рынки за рубежом, по ряду предприятий у нас это получается. Выход на международные рынки очень важен, прошу меня услышать. Мы думаем, что командировка стоит денег, что нужно свой уголок арендовать, организовать все. На 2017 год мы увеличили в бюджете финансирование на проведение бизнес-миссий с участием предприятий малого и среднего бизнеса, промышленности. Сразу это не даст результата, но от каждой поездки есть положительный эффект.



Надеюсь, мы будем работать вместе. Зампреды, корпорация развития, торгово-промышленная палата готовы оказать любую поддержку, чтобы ваши предприятия могли участвовать в финансовой поддержке и за счет РФ, и за счет возможностей нашего региона», - заключил он.

Общество

просмотров 68

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: Фото Анны Балашовой

Новости по теме: