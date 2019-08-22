В Пензенской области будут развивать индивидуальное жилищное строительство

«Очень хорошо такая программа работает в Белгородской области уже на протяжении нескольких десятков лет. Наши соседи больше строят именно индивидуального жилья, нежели многоэтажного. У нас есть районы, где граждане могут себе позволить заниматься частной застройкой, и мы должны оказывать им поддержку. Мы должны разработать программу и принять бюджет в этом году», - сказал Иван Белозерцев.

Согласно нацпроекту, к 2024 году в регионе необходимо обеспечить более 1,34 млн кв. м. ввода жилья. Выполнению данной задачи способствует развитие индивидуального строительства.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, на данный момент сделан анализ перспективности строительства на территории всех муниципалитетов, проработан вопрос обеспечения участков необходимыми инженерными коммуникациями. Всего под индивидуальную застройку определено более 1,4 тыс. га земли, до 2024 года планируется построить около 620 тыс. кв. м.

Кроме того, нужно активизировать работу, в том числе - по обеспечению участков инженерной инфраструктурой, в Пензе и Кузнецке, а также в Бессоновском, Городищенском, Пензенском районах. На эти цели планируется направить около 2 млрд рублей, из них 608 млн рублей – на совершенствование коммуникаций на территории областного центра, пишет ИА «Пенза-Пресс».