В Пензенской области будут чествовать заслуженных учителей

В Пензенской области в рамках Дня учителя, который будет отмечаться 5 октября, поздравят заслуженных педагогов.

Соответствующее поручение 30 сентября на совещании с главами администраций районов сделал губернатор Иван Белозерцев.

«Не все педагоги смогут приехать в областной центр. Главам администраций нужно организовать чествование педагогов в районах. Подумайте, как это сделать. Тех, кто по состоянию здоровья не смогут прийти на концерт, посетите дома», - поручил Иван Белозерцев.

День учителя отмечается более чем в 100 странах, только есть расхождения в датах празднования. В СССР его впервые отпраздновали в 1965 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».