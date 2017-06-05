В Пензенской области будет отремонтирована 31 школа

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05 июня 2017, 13:02Образование
Министр образования Александр Воронков провел встречи с населением и педагогической общественностью Пензенской области.
В ходе встреч он рассказал об основных направлениях развития системы образования и планах на 2018 год.
Особое внимание уделяется вопросам совершенствования материально-технической базы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«В этом году за счет средств областного бюджета отремонтируют 31 школу. Программа будет продолжена и в следующем году. Сейчас рассматривается вопрос об обновлении компьютерного парка образовательных организаций и рабочего места учителя», - рассказал Александр Воронков.
Также за счет средств бюджета закупят 20 школьных автобусов.
Еще одним важным направлением является повышение профессионального уровня педагогов. В 2017 году было возобновлено два конкурса педагогического мастерства: «Педагогический Олимп» и «Педагогическая инициатива».
«Впервые будет реализован проект по повышению профессионального мастерства учителей иностранного языка сельских школ. 60 педагогов пройдут обучение с носителем языка, а 12 лучших будут направлены на стажировку за рубеж», - подчеркнул министр.
Всего более 200 человек стали участниками встреч.
«Александр Геннадьевич также рассказал о проведении текущего ремонта в детских садах и школах, приобретении учебников, повышении заработной платы и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивного обучения», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
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