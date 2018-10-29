В Пензенской области братья дали ложные показания в пользу своего начальника

В Сосновоборском районе Пензенской области осудили трех братьев. Мужчины выступали свидетелями по делу о незаконной рубке леса и дали ложные показания.

Известно, что уголовное дело было заведено на работодателя братьев, ущерб государству от вырубленных им деревьев составил более 17 млн рублей. Мужчины материально зависели от подсудимого, поэтому в ходе предварительного следствия они поменяли свои показания, чтобы выставить рубку как законную.

Однако работодателя оштрафовали на 1,3 млн рублей, невзирая на измененные показания. Братья впоследствии пояснили, что обманули суд, чтобы их начальник избежал уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

За содеянное мужчинам, в зависимости от роли каждого, двум из них назначили наказание – штрафы 10 и 12 тысяч рублей, третьему – восемь месяцев исправительных работ. Последний все еще может обжаловать приговор, пишет ИА «Пенза-Пресс».