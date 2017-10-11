11 октября 2017, 19:17Общество В Пензенской области более 150 военнослужащих обеспечили жильем На шаг к заветной мечте. Более 150 военнослужащих Пензенской области смогли с начала года решить свои жилищные вопросы. Причем Министерство обороны предоставляет возможность самостоятельно определиться с формой обеспечения. Можно выбрать не только получение жилищной субсидии, но и квартиры в натуральном виде.

Прежде чем получить свои долгожданные квадратные метры, майор Александр Пинченко сменил десяток съемных и служебных квартир. А сегодня главная забота семьи - какие обои выбрать, куда поставить телевизор и где разместить детскую кроватку. Супруга Юлия по-женски счастлива, теперь она одна хозяйка на кухне.

«Наконец-то появится своя собственная просторная квартира, которую я обустрою на свой вкус. Мы уже выбираем мебель. Приходилось жить на разных квартирах и в общежитиях с общей кухней», - рассказала она.

Воплотить свою мечту семье удалось после получения жилищной субсидии в размере около семи миллионов. Ее предоставляют в рамках выполнения социальных обязательств по обеспечению жильем военнослужащих. За плечами Александра - 23 года в вооруженных силах. Он служил в разных частях, а последние 15 лет в Пензенской области. Здесь супруги и решили осесть. У них - двое детей. Семью признали нуждающейся в постоянном жилье. На деньги, которые выделило Министерство обороны, Пинченко приобрели две двухкомнатные квартиры.

«Огромное спасибо Министерству обороны, что есть шанс получать субсидии в денежном эквиваленте, покупать то жилье, которое тебе понравилось и где тебе удобно, а не там где укажут. Дети маленькие, а у нас и школы, и сад рядом», - отметил и. о. начальника транспортного отдела войсковой части 21222 Александр Пинченко.

После подачи заявки ждать ответа супругам пришлось недолго. В пензенском отделении «Центррегионжилье» в кратчайшие сроки проверили документы и даже раньше обозначенной даты вручили сертификат на субсидию.

С начала года более 150 военнослужащих обеспечили жильем в Пензенской области. Из них около 50 получили денежные субсидии на сумму более 230 миллионов рублей, шестеро выбрали себе квартиры, более 100 заехали в служебное жилье.

«На полученные денежные средства, которые поступают военнослужащим на их банковский счет, они могут приобрести жилое или нежилое помещение, купить частный дом. Военнослужащий сам выбирает, где он будет приобретать жилье. Может выбрать город, район, любой метраж», - пояснила начальник территориального отделения ФГКУ «Центррегионжилье» Наталья Андреева.

В определенной степени эта форма жилищного обеспечения стимулирует к служебному росту. Также помогает решать демографическую проблему: чем больше семья - тем больше размер субсидии. На подобную меру поддержки могут рассчитывать не все военнослужащие.

«Категория военнослужащих, проходящих службу с выслугой лет 10 лет и более, которые увольняются по трем льготным статьям: состояние здоровья, предельный возраст и оргштатное мероприятие. Те военнослужащие, которые продолжают служить с выслугой 20 лет и более», - добавила Наталья Андреева.

До конца года планируется выплатить денежную субсидию еще 17 военнослужащим на сумму около 100 миллионов рублей.

Общество

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