В Пензенской области бесхозные сети возвращают муниципалитетам

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17 июля 2018, 13:02Общество
С начала 2018 года в Пензенской области выявлено более 2 770 километров бесхозяйных сетей газоснабжения и более 2 100 километров водопроводных сетей. Большую часть из них уже оформили в муниципальную собственность по поручению губернатора Ивана Белозерцева.
Как сообщает пресс-центр облправительства, работа по оформлению необходимой документации по сетям газоснабжения завершена в Заречном, Бессоновском, Иссинском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Нижнеломовском, Малосердобинском и Спасском районах.
По оформлению водоводов работа подошла к концу в Кузнецке и Кузнецком районе, а также в Бековском, Бессоновском, Вадинском, Земетчинском, Иссинском, Камешкирском, Колышлейском, Лопатинском, Неверкинском, Никольском, Пачелмском, Сердобском, Спасском и Шемышейском районах.
Возвращение коммуникаций в собственность муниципалитетов контролирует глава региона, подчеркнули в пресс-центре.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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