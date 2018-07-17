В Пензенской области бесхозные сети возвращают муниципалитетам

С начала 2018 года в Пензенской области выявлено более 2 770 километров бесхозяйных сетей газоснабжения и более 2 100 километров водопроводных сетей. Большую часть из них уже оформили в муниципальную собственность по поручению губернатора Ивана Белозерцева.

Как сообщает пресс-центр облправительства, работа по оформлению необходимой документации по сетям газоснабжения завершена в Заречном, Бессоновском, Иссинском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Нижнеломовском, Малосердобинском и Спасском районах.

По оформлению водоводов работа подошла к концу в Кузнецке и Кузнецком районе, а также в Бековском, Бессоновском, Вадинском, Земетчинском, Иссинском, Камешкирском, Колышлейском, Лопатинском, Неверкинском, Никольском, Пачелмском, Сердобском, Спасском и Шемышейском районах.

Возвращение коммуникаций в собственность муниципалитетов контролирует глава региона, подчеркнули в пресс-центре.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».