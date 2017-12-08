В Пензенской области активно развивается молочное животноводство

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
08 декабря 2017, 19:34Общество
Пензенская область – лидер в ПФО по приросту надоя молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях.
Так, показатель за период с января по октябрь 2017 года составил 111,1%. Молочное животноводство успешно развивают не только крупные агропромышленные компании, но и предприятия малого и среднего бизнеса.
Одно из таких хозяйств работает в селе Канаевка Городищенского района. В 2014 году там реконструировали ферму, закупили необходимое оборудование, скот и занялись производством цельного молока. Сейчас в хозяйстве - более 200 коров.
«Кормим мы их три раза в день. Утром даем комбикорм, дальше - сено, потом - силос и вечером - снова сено. После обеда завозим барду, соль и мел. В помещении работают две доярки, в настоящее время нагрузка на одну доярку - 44 головы», - сказала бригадир КФХ «Ососкова А.А.» Ольга Фроленкова.
Дойка коров автоматизирована - работает молокопровод. Из коровника молоко поступает сразу в цех переработки. Всего за сутки выходит примерно 1000 литров. Спрос на Канаевское молоко большой. Его поставляют почти во все детские сады, школы и столовые Городищенского района.
Также на ферме производят сливки, сметану, творог и сливочное масло. В планах - расширить производство и закупить более современное оборудование, которое бы позволило увеличить срок хранения молочной продукции.
Предприниматели из Городищенского района рассчитывают на поддержку государства. В 2018 году крестьянско-фермерское хозяйство должно стать участником госпрограммы субсидирования понесенных затрат.
08 декабря 2017, 19:59Пензенцы высказали свое мнение о Владимире Путине
08 декабря 2017, 19:52В Пензе открылся новый дилерский центр LADA
08 декабря 2017, 19:45Коммунальные службы Кузнецка «одолели» первый снегопад
08 декабря 2017, 19:34В Пензенской области активно развивается молочное животноводство
08 декабря 2017, 19:22Во сколько жителям Пензы обойдется новогодний стол?
08 декабря 2017, 19:11В Пензе наградили лучших работников агропромышленности
08 декабря 2017, 19:03Пензенцы приняли участие в олимпиаде по программированию
08 декабря 2017, 17:59Спасатели помогли пензячке, у которой отказали ноги