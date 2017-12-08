08 декабря 2017, 19:34Общество В Пензенской области активно развивается молочное животноводство Пензенская область – лидер в ПФО по приросту надоя молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях.

Так, показатель за период с января по октябрь 2017 года составил 111,1%. Молочное животноводство успешно развивают не только крупные агропромышленные компании, но и предприятия малого и среднего бизнеса.

Одно из таких хозяйств работает в селе Канаевка Городищенского района. В 2014 году там реконструировали ферму, закупили необходимое оборудование, скот и занялись производством цельного молока. Сейчас в хозяйстве - более 200 коров.

«Кормим мы их три раза в день. Утром даем комбикорм, дальше - сено, потом - силос и вечером - снова сено. После обеда завозим барду, соль и мел. В помещении работают две доярки, в настоящее время нагрузка на одну доярку - 44 головы», - сказала бригадир КФХ «Ососкова А.А.» Ольга Фроленкова.

Дойка коров автоматизирована - работает молокопровод. Из коровника молоко поступает сразу в цех переработки. Всего за сутки выходит примерно 1000 литров. Спрос на Канаевское молоко большой. Его поставляют почти во все детские сады, школы и столовые Городищенского района.

Также на ферме производят сливки, сметану, творог и сливочное масло. В планах - расширить производство и закупить более современное оборудование, которое бы позволило увеличить срок хранения молочной продукции.

Предприниматели из Городищенского района рассчитывают на поддержку государства. В 2018 году крестьянско-фермерское хозяйство должно стать участником госпрограммы субсидирования понесенных затрат.

Общество

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