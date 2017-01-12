12 января 2017, 14:29Общество В Пензенской области 95% нелегальных работников официально трудоустроили В Пензенской области ранее работавшие нелегально жители теперь трудоустроены официально. Их – около 95%.

По данным пресс-центра областного правительства, ряд соответствующих мер приняли после поручения Ивана Белозерцева навести порядок в этой сфере, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Результатом проводимой работы стало выявление 66 тысяч 396 граждан, прежде работавших без оформления трудовых отношений. В настоящее время подтвержден факт трудоустройства 95,6% легализованных работников. В итоге выросли налоговые поступления в бюджет», - пояснили в пресс-центре.

В регионе продолжает работать «горячая линия», целью которой является борьба с «серой» заработной платой, «теневой» занятостью и другими нарушениями трудового законодательства. За 2016 год по этому телефону позвонили 255 человек, 52 обращения направлены в органы прокуратуры.

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