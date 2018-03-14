14 марта 2018, 14:34Общество

В Пензенской области 80 водителей перевозили детей без автокресел

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции подвели итоги профилактического рейда «Автокресло – детям».

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, за сутки 80 водителей привлекли к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения.

В настоящее время штраф за нарушение правил перевозки детей-пассажиров - 3000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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