В Пензенской области 80 водителей перевозили детей без автокресел

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, за сутки 80 водителей привлекли к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения.

В настоящее время штраф за нарушение правил перевозки детей-пассажиров - 3000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».