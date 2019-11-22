В Пензенской области 79% гостиниц не имеет звездности

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22 ноября 2019, 16:07Бизнесновости
В Пензенской области работают* 119 коллективных средств размещения: гостиниц, хостелов, отелей, кемпиногов, туристических баз и так далее. Большая часть в этом списке – гостиницы и аналогичные им заведения (73%).
Из 63 гостиниц две имеют категорию «4 звезды», семь – «3 звезды», две - «2 звезды», две – «1 звезда». И 50 гостиниц не имеют категории - 79,3%.
В 2018 году организациями по размещению воспользовались 208,3 тыс. человек, большая часть – граждане РФ.
«Иностранные граждане при посещении нашего региона предпочитали останавливаться в гостиницах без категории и гостиницах среднего класса. Как правило, услугами коллективных средств размещения посетители пользовались в лечебных и оздоровительных, деловых и профессиональных, а так же в туристических целях», – сообщает Пензастат.
Доход организаций составил 1,4 млрд руб. Это на 9,4% больше, чем в 2017 году.
«За последние 15 лет количество коллективных средств размещения в Пензенской области выросло в 2,4 раза», - отмечают в органе гостатистики, пишет ИА «Пенза-Пресс».
*- данные за 2018 год
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