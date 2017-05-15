15 мая 2017, 15:36Общество В Пензенской области 65 человек ездили в нетрезвом состоянии На территории Пензы и Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 65 водителей в нетрезвом состоянии.

Проверки проводились с 12 по 14 мая, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«В ходе проведения мероприятий за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержано 65 водителей, из них 12 водителей были задержаны по информации, полученной от граждан», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортом в состоянии опьянения влечет наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права на срок от полутора до двух лет.

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