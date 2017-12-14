14 декабря 2017, 10:18Общество В Пензенской области 63 медучреждения вовлекут в проект «Бережливая поликлиника» В Пензенской области «пилотный» федеральный проект начал реализовываться с июля. К его воплощению привлекли две поликлиники: взрослую - на улице Стасова и детскую - на улице Гагарина.

Во взрослой поликлинике начали с изменения облика регистратуры. Во-первых, было увеличили число рабочих мест для регистраторов. Для удобства пациентов расширили зону ожидания, где можно скоротать время за просмотром полезной информации на экране телевизора.

Для сокращения времени ожидания перед сдачей анализа крови посетителей записывают с указанием конкретного времени, а не только даты. Что касается отделения профилактики, то все виды исследований, положенных при проведении первого этапа диспансеризации, сконцентрировали в одном месте в поликлинике. Это исключило дополнительные передвижения пациентов по лечебному учреждению, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Работу регистратуры в детской поликлинике тоже усовершенствовали по принципу открытости. В учреждении создали комфортные условия пребывания для малышей и их родителей, приняли меры по оптимизации проведения профилактических осмотров детского населения, четко распределили потоки больных и здоровых детей, оптимизировали работу лаборатории.

Сейчас в реализации проекта «бережливая поликлиника» участвуют 14 поликлиник Пензенской области. Эффективность реализации проекта – безусловна. Основными показателями стало сокращение сроков ожидания отдельных видов медицинской помощи. Поэтому в планах - задействовать все 63 взрослые и детские поликлиники области.

«Важно, что этот процесс нельзя остановить внутри одного учреждения. Отработав и стандартизировав какой-то процесс в одном учреждении, улучшив его, нужно переходить к поиску и решению проблем в другом направлении, не только в поликлинике, но и в стационаре», - рассказал министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

Минздрав Пензенской области обращает внимание населения, что в регистратурах поликлиник, где идет тиражирование бережливых технологий, размещены, так называемые, «листы проблем и предложений», где можно и нужно писать свои замечания и предложения, обозначать проблемы. Как показывает практика, многие из них связаны с созданием комфортной среды. Находясь на обратной связи, видя обращения пациентов, их, безусловно, можно будет решить, сообщает пресс-центр областного правительства.

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