07 июля 2017, 19:27Общество В Пензенской области 60% организаций перешли на онлайн-кассы До 1 июля предприниматели должны были отставить в сторону старые кассовые аппараты и заменить их на современные, которые в онлайн режиме передают в налоговые органы данные о денежных расчетах. Возможно ли уже сейчас контролировать деятельность налогоплательщиков, с какими трудностями столкнулись бизнесмены в результате модернизации, и ждать ли предприятиям льгот, специалисты обсудили на оперативном штабе о применении нового порядка контрольно-кассовой техники. Очередное заседание прошло в здании регионального управления Федеральной налоговой службы.

Быстро и практически бесшумно работает кассовый аппарат нового образца. Но главное его преимущество - моментальная передача данных о продажах и расчетах в налоговые органы. С 1 июля, в соответствии с федеральным законодательством, предприятия обязали применять новую контрольно-кассовую технику.

Пока в регионе зарегистрировано порядка шести с половиной тысяч современных касс - это 60% от всех использующихся. Согласно требованиям закона налоговыми органами будут сняты с учета все старые кассы. При этом налогоплательщики могут продолжать ее использовать для выдачи покупателю чека. Что ждет предпринимателей, которые не успели заменить старые кассовые машины, обсуждают на очередном заседании штаба о применении нового порядка контрольно-кассовой техники.



«Пользователи кассовых машин, принявшие исчерпывающие меры по соблюдению требований закона, заключившие договоры на поставку новой кассовой техники или пакетов модернизации, будут иметь возможность осуществления расчетов и после 1 июля 2017 года до момента регистрации новой кассы без привлечения к административной ответственности», - сообщил начальник контрольного отдела УФНС России по Пензенской области Сергей Жидков.

Согласно принятому региональной властью постановлению, утвержден перечень отдаленных или труднодоступных местностей на территории области, где предприниматели освобождаются от замены или модернизации старой техники. Это населенные пункты, где проживает менее 500 человек, а так же те, которые расположены на расстоянии более трех километров от административного центра муниципального района.



«Есть много отзывов относительно того, что какие-то населенные пункты фактически имеют только таблички, а там давно живут уже две бабушки. Остается наше предложение, чтобы все-таки критерий немного увеличить в сторону тысячи», - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов.



Специалисты также обсуждают меры, которые позволили бы снизить риски для предпринимателей. Чтобы затратные нововведения не привели к закрытию магазинов.



«Наборы начинаются от 18000. Проблема финансовая - раз, техническая – два, для многих немолодых предпринимателей, скажем так», - пояснил председатель Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Денис Каширов.

Налоговым органам применение новых касс позволит отслеживать цены на социально-значимые продукты и лекарственные средства. В обязательном порядке онлайн-оборудование должны установить налогоплательщики в десяти населенных пунктах, где численность жителей достигает десяти тысяч человек. Это города Пенза, Кузнецк, Заречный, Каменка, Сердобск, Никольск, Нижний Ломов, поселки городского типа Мокшан, Башмакова и село Засечное.

Обновить или модернизировать контрольно-кассовую технику необходимо до октября 2017 года, иначе предпринимателей ждут штрафы.

Общество

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