В Пензенской области 53 многодетные семьи улучшили жилищные условия

В Пензенской области в 2018 году из бюджета на улучшение жилищных условий для многодетных семей было направлено 26,5 млн рублей.

На социальную выплату в размере 500 тысяч рублей имеют право семьи, воспитывающие пятерых или более несовершеннолетних детей, которые признаны органами местного самоуправления нуждающимися в жилом помещении. Деньги предоставляются на приобретение, строительство или реконструкцию уже имеющегося индивидуального жилого дома.

Свои жилищные условия в настоящее время улучшили 53 многодетные семьи, где воспитываются 283 ребенка. 39 из них приобрели жилье, 14 направили соцвыплаты на реконструкцию уже имеющегося дома.

«С 2011 по 2018 год 280 многодетных семей Пензенской области воспользовались своим правом на улучшение жилищных условий в рамках данного мероприятия подпрограммы. Из бюджета региона на эти цели направлено 141,7 млн рублей», - сообщили в пресс-центре облправительства.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».