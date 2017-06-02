Пензенские полицейские поймали подозреваемых в серии краж

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02 июня 2017, 19:52Криминал
В Земетчинском районе Пензенской области задержаны пять человек, возможно причастных к целому ряду преступлений. Группу подозревают в краже. У стражей порядка есть основания полагать, что она была не единственной.
Около 80 тысяч рублей похитила у пензенских пенсионеров 29-летняя жительница Липецкой области. Жертвами гастролирующей воровки стали жители двух сел Земетчинкого района. Женщина действовала не одна. Так, в деревне Сядемка, пока одну из жертв отвлекали беседой знакомые злоумышленницы, она проникла внутрь дома и отыскала хранившиеся там сбережения старушки.
Следующими потерпевшими стали пенсионеры из села Кирилловка. Злоумышленница увидела через окно, как пенсионеры пересчитывали деньги, а после того, как они покинули дом, проникла внутрь и украла 49 тысяч рублей.
Обе кражи удалось раскрыть по горячим следам. Полицейские с помощью местных жителей установили цвет и марку автомашины, на которой передвигались подозреваемые.
«На их задержание были ориентированы сотрудники соседних районов Пензенской области и сопредельных районов. Некоторое время спустя инспекторы дорожно-патрульной службы на территории Вадинского района остановили автомобиль под управлением 29-летней жительницы Липецкой области. В салоне мужчины также находились три женщины и мужчина. Они были доставлены в отдел полиции Земетчинского района для дальнейшего разбирательства», - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Всю вину взяла на себя 29-летняя женщина, она заявила, что ее знакомые, которые ехали с ней, не причастны к кражам. В настоящее время заведены уголовные дела. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.
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