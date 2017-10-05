В Пензенской области 44-летнего мужчину едва не убили из-за кашля

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05 октября 2017, 15:32Криминал
56-летнего жителя села Верхняя Елюзань Пензенской области обвиняют в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
«В сентябре нетрезвый мужчина находился в доме у сожительницы. Он возмутился тем, что ее 44-летний сын – инвалид второй группы - мешал ему спать из-за приступов кашля», - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Мужчина начал угрожать ему убийством и ударил его по голове металлической кочергой. Сожительница вытолкала его на улицу и позвонила в полицию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
После утверждения обвинительного акта уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу, добавили в пресс-службе.
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