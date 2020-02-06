В Пензенской области 385 женщин передумали делать аборт

06 февраля 2020, 14:06Общество
В Пензенской области подвели итоги работы медиков и психологов, которые оказали помощь будущим мамам, которые намеревались сделать аборт.
Так, по итогам 2019-го 385 жительниц области отказались прерывать беременность и встали на учет в женские консультации, сообщили в пресс-центре регионального правительства.
«За прошлый год уже родилось 257 детей. И это имеет огромное значение», - отметил губернатор Иван Белозерцев.
Глава региона потребовал от руководителей муниципальных образований области довести до каждой будущей мамы информацию о положенных ей мерах социальной поддержки, а также помочь в их оформлении. Иван Белозерцев подчеркнул, что для Пензенского региона вопрос повышения уровня рождаемости и защиты материнства и детства является приоритетным.
Напомним, с 2015 года число женщин, решивших после посещения медико-социальных кабинетов сохранять беременность, выросло до 20%. При женских консультациях функционируют «Школы материнства», где идет подготовка будущих мам к родам и уходу за младенцем.
Ранее заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева рассказала телеканалу «Экспресс» о том, каков уровень рождаемости в регионе, сколько недоношенных детей появляется на свет в перинатальном центре и как ведется работа по профилактике абортов. Полный материал можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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