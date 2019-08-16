В Пензенской области 33 человека заразились клещевым боррелиозом

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о множественных случаях нападения клещей на жителей региона и инфекциях, которые передались через их укусы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего с начала сезона активности клещей укусили 2372 человека. В поликлинике в отношении пострадавших приняли профилактические меры. Среди тех, на кого напали клещи, было 653 ребенка до 14 лет.

В пресс-службе уточнили, что вирусный энцефалит у пострадавших не обнаружили. Клещей проверили на иксодовый боррелиоз. Так, по данным на 8 августа, на исследование отправляли 1611 насекомых, в 267 из них были возбудители болезни.

Всего за первые шесть месяцев 2019 года боррелиоз диагностировали у 33 жителей Пензенской области, 24 из них - у жителей областного центра, пишет ИА «Пенза-Пресс».