В Пензенской области 33 человека заразились клещевым боррелиозом

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16 августа 2019, 13:33Общество
В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о множественных случаях нападения клещей на жителей региона и инфекциях, которые передались через их укусы.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего с начала сезона активности клещей укусили 2372 человека. В поликлинике в отношении пострадавших приняли профилактические меры. Среди тех, на кого напали клещи, было 653 ребенка до 14 лет.
В пресс-службе уточнили, что вирусный энцефалит у пострадавших не обнаружили. Клещей проверили на иксодовый боррелиоз. Так, по данным на 8 августа, на исследование отправляли 1611 насекомых, в 267 из них были возбудители болезни.
Всего за первые шесть месяцев 2019 года боррелиоз диагностировали у 33 жителей Пензенской области, 24 из них - у жителей областного центра, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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