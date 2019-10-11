В Пензенской области 27,3% выпущенных банковских карт – «Мир»

В Пензенской области выпущено около 2 млн банковских карт, из них более 512 тыс., то есть 27,3% – национальной платежной системы «Мир»*.

Как сообщает пензенское отделение Центробанка, в регионе действуют 1,3 тыс. банкоматов и более 17 тыс. электронных терминалов.

За первое полугодие пензенцы совершили 71,6 млн транзакций с использованием платежных карт, сумма переводов - более 123 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эти показатели выросли на 29,7% и 7,9% соответственно.

Безналичным способом совершено около 60 млн операций по оплате товаров и услуг (всего на 40 млрд руб.). Средняя сумма покупки по карте - около 700 руб.

На снятие наличных денег в банкоматах пришлось около 17% от общего количества транзакций, пишет ИА «Пенза-Пресс».

* - по данным на 1 июля.