В Пензенской области 27,3% выпущенных банковских карт – «Мир»

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11 октября 2019, 10:01Бизнесновости
В Пензенской области выпущено около 2 млн банковских карт, из них более 512 тыс., то есть 27,3% – национальной платежной системы «Мир»*.
Как сообщает пензенское отделение Центробанка, в регионе действуют 1,3 тыс. банкоматов и более 17 тыс. электронных терминалов.
За первое полугодие пензенцы совершили 71,6 млн транзакций с использованием платежных карт, сумма переводов - более 123 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эти показатели выросли на 29,7% и 7,9% соответственно.
Безналичным способом совершено около 60 млн операций по оплате товаров и услуг (всего на 40 млрд руб.). Средняя сумма покупки по карте - около 700 руб.
На снятие наличных денег в банкоматах пришлось около 17% от общего количества транзакций, пишет ИА «Пенза-Пресс».
* - по данным на 1 июля.
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