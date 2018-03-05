В Пензенской области 25 выпускникам будут доплачивать по 20 тыс руб

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05 марта 2018, 19:53Образование
Губернатор Иван Белозерцев за круглым столом обсудил актуальные вопросы студенчества. С главой региона встретились самые активные ребята из двух пензенских вузов - строительного и аграрного. Формат беседы - предельно свободный. В разговоре с молодежью не обошлось, конечно, без юмора. Но главная тема - трудоустройство и то, что следует делать, чтобы выпускники вузов оставались в Пензенской области.
Современные студенты в разговоре с главой региона интересуются образованием на практике, своим будущим и проектами, которые хотели бы воплотить в реальность пока они молоды.
«На сегодняшний день в России развивается наставничество, причем в различных сферах деятельности - педагогике, бизнесе, волонтерстве, где есть человек, который курирует группу людей, знакомится с ними, проводит мастер-классы и развивает их», - рассказал студент Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Илья Асташкин.
«Сама уже работаю и знаю, насколько важно иметь хорошее, качественное образование. А оно, в свою очередь, не возможно без получения определенных навыков и прохождения практики на различных предприятиях», - отметила председатель молодежного правительства Пензенской области Валерия Киселева.
Трудоустройство в будущем уже готовых специалистов, стало одной из главных тем обсуждения круглого стола. О том, как сделать так, чтобы молодые кадры оставались в Пензенской области, сейчас думают на уровне правительства региона.
«Мы готовим проект конкурса, согласно которому 25 выпускникам вузов, которые станут его победителями и пойдут работать на предприятие, будем доплачивать из бюджета области по 15-20 тысяч рублей», - сказал Иван Белозерцев.
Договоренности с руководителями предприятий уже есть. Их сторона в реализации этого проекта играет немаловажную роль. Одно из условий доплаты из бюджета - зарплата молодого специалиста также будет в районе 20 тысяч. Проблемы молодежи на круглом столе рассмотрели со всех сторон - в том числе и комфортной городской среды, инфраструктуры и востребованности тех проектов, которые предлагают студенты и возможности эти проекты обсуждать на больших фестивальных площадках. Ведь будущее именно за этими свежими идеями.
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