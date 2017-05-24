24 мая 2017, 19:53Общество В Пензенской области 25 мая не будут продавать алкоголь 25 мая во всех школах Пензенской области для 11-класников прозвенит «Последний звонок». В 2017 году в регионе во взрослую жизнь вступят более пяти тысяч выпускников. Торжества пройдут во всех общеобразовательных учреждениях. В мероприятиях собираются задействовать не только старшеклассников.

Как лучше отметить «Последний звонок», свои рекомендации дали в областном министерстве образования. По словам Александра Воронкова, выезды за территорию школы в музеи, парки, театры не запрещены. Главное, чтобы это было не самовольно, а под присмотром педагогов и родителей.

25 мая в Пензенской области собираются ограничить продажу алкоголя.

«Категорически запрещено распитие спиртных напитков, как на территории школы, так и за ее пределами участниками мероприятий - взрослыми, родителями и теми выпускниками, которые себя посчитали взрослыми», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

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