В Пензенской области 21 июня ожидают грозу с сильным ветром и градом

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20 июня 2017, 14:03Общество
ГУ МЧС РФ по Пензенской области опубликовало оперативный прогноз на 21 июня.
В регионе ожидается переменная облачность. Ночью – местами, а уже днем – по всей территории региона пройдет кратковременный дождь, возможны гроза и град, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Столбик термометра днем поднимется до +20 - +25 градусов, ночью ожидается +9 - +14 градусов. Скорость ветра разовьется до 8-13 м/с, возможны сильные порывы ветра - до 19 м/сек.
Из-за грозы и ветра на муниципальном уровне возможны отключения электроэнергии, сообщили в управлении.
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