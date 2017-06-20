20 июня 2017, 14:03Общество В Пензенской области 21 июня ожидают грозу с сильным ветром и градом ГУ МЧС РФ по Пензенской области опубликовало оперативный прогноз на 21 июня.

В регионе ожидается переменная облачность. Ночью – местами, а уже днем – по всей территории региона пройдет кратковременный дождь, возможны гроза и град, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Столбик термометра днем поднимется до +20 - +25 градусов, ночью ожидается +9 - +14 градусов. Скорость ветра разовьется до 8-13 м/с, возможны сильные порывы ветра - до 19 м/сек.

Из-за грозы и ветра на муниципальном уровне возможны отключения электроэнергии, сообщили в управлении.

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