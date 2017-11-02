В Пензенской области 180 выпускников сдали тренировочный ЕГЭ

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02 ноября 2017, 19:31Образование
В Пензенской области состоялся тренировочный экзамен по русскому языку. Проверка знаний проходила по-новому. Полный комплект черно-белых экзаменационных материалов печатали прямо в аудиториях, где проходил ЕГЭ. Экзамен проходил в шести образовательных учреждениях: Губернском лицее в Пензе, а также в школах Белинского, Мокшана, Нижнего Ломова, Никольска и Неверкино. Участниками испытаний стали 180 выпускников.
В губернском лицее многолюдно даже в осенние каникулы. В стенах родной школы 11-классники готовятся к написанию единого государственного экзамена. Несмотря на то, что эти испытания пробные, скрыть свои переживания многим не удается. Их подбадривают учителя и специалисты регионального министерства образования.
«Это реальная возможность попробовать свои силы перед основным этапом сдачи ЕГЭ. Задания все в рамках программы. Того, что дети не знают, в заданиях не будет», - пояснила главный специалист - эксперт Министерства образования Пензенской области Алена Балашова.
На тренировочном экзамене по русскому языку учителя смогли опробовать новую методику. Теперь все экзаменационные материалы для выпускников будут печатать прямо в аудиториях, где проходит ЕГЭ. По словам преподавателей, это поможет сэкономить время и сделает процедуру проведения экзамена более прозрачной.
«В прошлый раз мы в присутствии детей печатали только контрольно-измерительные материалы, теперь печатаем полный комплект: кроме КИМов печатаются еще и бланки ответов учащихся», - рассказала руководитель пункта проведения тренировочного ЕГЭ по русскому языку Марина Калдина.
На выполнение работы ученикам отвели три с половиной часа. После завершения заданий, бланки с ответами отправили в штаб. Там их отсканировали и передали в региональный центр обработки материалов. Проверять бланки с ответами будет специальная комиссия. Результаты пробного экзамена по русскому языку станут известны не позднее 10 ноября.
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