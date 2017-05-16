В Пензенской области 17 мая ожидается гроза

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16 мая 2017, 15:06Общество
ГУ МЧС РФ по Пензенской области опубликовало оперативный прогноз на 17 мая.
В регионе ожидается переменная облачность, днем в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Столбик термометра днем поднимется до +14-19 градусов, температура воздуха ночью составит +2-7 градусов.
Скорость ветра ночью составит 5-10 м/сек, днем разовьется до 8-13 м/сек. Из-за грозы на муниципальном уровне возможны отключения электроэнергии, сообщили в управлении.
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