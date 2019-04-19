В Пензенской области 1555 человека заболели ОРВИ

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19 апреля 2019, 14:36Общество
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ — ниже эпидпорога на 55,9%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Всего за неделю в регионе было зарегистрировано 1555 случаев ОРВИ. Чаще болели взрослые, детей в общей структуре — 36,6%.
Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в Кузнецком, Камешкирском, Никольском, Неверкинском, Сосновоборском, Нижнеломовском районах и в Пензе.
«В областном центре в течение 15 недели суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями составила 140,0 на 100 тысяч населения - 730 случаев», — добавили в пресс-службе ведомства.
Также за весь период эпидсезона медики зарегистрировали 281 случай заболевания гриппом. Из них – 127 у детей и 154 у взрослых, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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