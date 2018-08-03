В Пензенской области 1409 человек стали жертвами клещей

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03 августа 2018, 14:34Общество
В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о случаях нападения клещей и инфекциях, которые передаются через укусы.
С начала сезона активности клещей в поликлиники обратились 1409 человек, пострадавших от укусов, 373 из них — дети до 14 лет. Там в отношении всех приняли стандартные меры профилактики.
По данным на 2 августа, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 843 клеща, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 116 из них.
Помимо этого, с начала года были диагностированы 16 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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