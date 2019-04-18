В Пензенской области 14 предприятий-банкротов должны работникам 25 млн

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18 апреля 2019, 17:06Общество
18 апреля в ходе пресс-конференции в прокуратуре Пензенской области сотрудники ведомства рассказали, можно ли взыскать задолженность с работодателей, которые признаны банкротами.
Взыскать задолженности по заработной плате с организации, которая признана банкротом, гораздо сложнее, чем с любой другой действующей, отметил первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Морозов.
«Порядок взыскания предусмотрен специализированной нормой, которая содержится в законе «О несостоятельности (банкротстве)». Суть - в том, что задолженность перед работниками включается в реестр требований кредиторов и соотносится к определенной очереди погашения. Чтобы задолженность была погашена, прокурором ежеквартально проводятся проверки деятельности конкурсных управляющих на предмет соответствия требований закона проводимой ими процедуры банкротства», - сообщил он.
По итогам 2018 года, около 28 млн рублей задолженности перед работниками организаций-банкротов были погашены, в том числе - после принятых прокуратурой мер реагирования. По словам Александра Морозова, на сегодняшний день долги имеют 14 предприятий в сумме 25 млн рублей.
«Я бы сказал, что процентов на 60 перспективы погашения задолженности имеются», - отметил он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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