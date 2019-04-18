В Пензенской области 12 управляек начисляли двойную плату за ТКО

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18 апреля 2019, 17:59Общество
В Пензенской области прокуратура проверила, как соблюдается законодательство при взимании платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).
Проверка была организована по поручению генпрокуратуры РФ.
Установлено, что ряд управляющих компаний не исключил стоимость услуг по сбору, вывозу и утилизации ТКО из платы за содержание жилого помещения.
К примеру, такое нарушение выявили в ООО «Жилищно-эксплуатационная компания № 2». Жители 21 многоквартирного дома, которые обслуживает данная организация, фактически оплачивали услугу в двойном размере.
Всего по итогам проверки внесено 12 представлений, в которых поставлен вопрос о перерасчете потребителям платы за содержание и ремонт жилья. В отношении виновных лиц возбудили четыре дела об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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