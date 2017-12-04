04 декабря 2017, 16:38Общество В Пензенской области 1110 детей воспитываются в приемных семьях В Пензенской области более 1000 детей воспитываются в приемных семьях. В Малосердобинском районе под опекой находятся 66 детей. Район - лидер по количеству приемных детей. Кроме того, за все время там не было ни одного случая их возврата. Местный клуб приемных родителей посетили депутаты областного парламента.

О том, что чужих детей не бывает, эти женщины знают давно и не понаслышке. Все они - участницы клуба приемных родителей «Тепло семьи» Малосердобинского района. Очередное заседание женсовета посетил председатель Законодательного Собрания Пензенского области Валерий Лидин. В ходе встречи спикер регионального парламента расспросил о проблемах, насущных делах, познакомился с детьми, которые сегодня стали родными для многих местных семей.

«Вы на свои плечи взяли воспитание не только своих близких детей, но и детей, которые остались в трудной жизненной ситуации. Наверное, Малосердобинский район отличается от многих районов Пензенской области именно таким подходом», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенского области Валерий Лидин.

В настоящее время в Пензенской области 1110 детей воспитываются в 742 приемных семьях. Малосердобинский район занимает в этом списке лидирующее место: количественный показатель приемных детей по отношению к детскому населению на территории самый высокий по региону. С 2010 года в Малосердобинском районе больше всего замещающих семей.

«Я хочу вам как доктор пожелать, прежде всего, здоровья, благополучия, чтобы было понимание в семьях, чтобы мужья всегда вас поддерживали», - сказал депутат Законодательного Собрания Пензенской области Николай Котов.

В этот вечер лучшие мамы были отмечены благодарностями Законодательного Собрания области. А после праздничного мероприятия Валерий Лидин и Николай Котов посетили семью Рожковых, где воспитываются пятеро детей, четверо из которых приемные. Народные избранники на память о встрече подарили семье микроволновую печь и комплект книг.

Общество

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