В Пензенской области 10 раз нарушили законодательство об охоте

В ходе рейдов по охране объектов животного мира, которые проводили сотрудники охотуправления минлесхоза Пензенской области, были выявлены нарушения в Бессоновском, Пензенском и Сердобском районах. Нарушители везли незачехленное оружие либо не имели разрешения на добычу дичи. Теперь им грозит ответственность, в том числе уголовная.

«Охота с применением механического транспортного средства является уголовно наказуемым деянием, за что предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - уточнили в пресс-службе регионального минлесхоза со ссылкой на статью № 258 Уголовного кодекса РФ, пишет ИА «Пенза-Пресс».