В пензенской музыкальной школе прошел «Скомороший баттл»

Детская музыкальная школа №4 стала принимающей площадкой для конкурса юных талантов «Скомороший баттл», участники которого играют на балалайке и домре. Владение этими инструментами продемонстрировали дети младшей, средней и старшей группы. С 2019 года конкурс носит межрегиональный характер.

В мероприятии приняли участие воспитанники музыкальных школ по классам балалайка и домра. Ребята исполняли как отдельные, небольшие этюды, так и сложные произведения. Разумеется, не обошлось без народной музыки.

Популярность среди юных музыкантов Пензы именно струнных инструментов, в том числе - домры, доказывать не надо. Чтобы показать максимально высокий уровень игры, дети занимаются как в стенах музыкальных классов, так и в домашних условиях. И непрерывные репетиции с преподавателями дают результат.

«В Нижегородской области проходит очень много конкурсов, и поскольку меня пригласили сюда, конечно, сравниваю наш и ваш уровень проведения подобных мероприятий. От организации конкурса в Пензе у меня очень приятные впечатления», - сказала преподаватель музыкального колледжа из Нижегородской области Светлана Орлова.

«Пальцы участника могут быстро бегать по инструменту, он может быть артистичным, но если при этом звук некачественный, то это огромный минус», - отметил председатель жюри Сергей Лялин.

В конкурсе приняли участие - около 60 человек. Это дети из Пензы, Нижнего Новгорода, Дзержинска и Маркса. Интерес к конкурсу растет, об этом говорит его межрегиональный статус, присвоенный в 2019-м.