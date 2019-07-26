В пензенской многоэтажке из лифта струился водопад. ВИДЕО

Жительница Пензы рассказала в Сети о водопаде, который тек по шахте лифта. Видеозапись попала в Сеть.

Женщина рассказала на своей странице в Facebook, что действия разворачивались днем 26 июля. Судя по кадрам, никто из жильцов дома не рискнул открыть двери лифта.

«Если ты не идешь к водопадам, то они идут к тебе сами домой», - пошутила пензячка.

Она добавила, что в многоэтажке отключили воду. Причины потопа – неизвестны. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».