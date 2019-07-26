В пензенской многоэтажке из лифта струился водопад. ВИДЕО

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26 июля 2019, 16:04Общество
Жительница Пензы рассказала в Сети о водопаде, который тек по шахте лифта. Видеозапись попала в Сеть.
Женщина рассказала на своей странице в Facebook, что действия разворачивались днем 26 июля. Судя по кадрам, никто из жильцов дома не рискнул открыть двери лифта.
«Если ты не идешь к водопадам, то они идут к тебе сами домой», - пошутила пензячка.
Она добавила, что в многоэтажке отключили воду. Причины потопа – неизвестны. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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