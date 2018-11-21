В пензенской колонии запустят ТВ-канал

21 ноября во всем мире отмечают День телевидения. В какой-то степени своим профессиональным праздником эту дату теперь смогут считать десятки заключенных пензенских исправительных учреждений. Сотрудники телеканала «Экспресс» побывали в колонии № 1 и узнали, для чего осужденным понадобилась собственная СМИ-площадка.

Помещение для записи и обработки звука, осветительное оборудование и рабочее место ведущего новостей. Небольшая студия - предмет гордости. Там будут работать не профессиональные журналисты, а осужденные, которые захотели приобщиться к ТВ-индустрии.

«У нас уже более-менее слаженный творческий коллектив, мы хотим этим заниматься, учиться, развиваться. Плюс привлекаем новеньких», - рассказал осужденный Владимир Максименко.

«В рамках всероссийского конкурса «Быть добру» (18+) проводятся состязания на лучший видеоролик, снятый осужденными на определенную тематику, поэтому сейчас есть необходимость в более качественной подготовке заключенных, которые занимаются творчеством в сфере телевидения», - сказал начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Пензенской области Павел Стариков.

Первый мастер-класс для заключенных по созданию новостного контента провела съемочная группа телеканала «Экспресс». Жизнь за колючей проволокой, конечно, отличается от обычной, но тем, которые можно освещать, - предостаточно. Собственное производство, спортивные и кулинарные состязания, концерты, родительские дни. Обязанности по созданию местных новостей распределены - осужденным уже не терпится занять должности редактора, ведущего, корреспондентов, операторов и сотрудников техотдела.

По местному кабельному телевидению журналисты-любители планируют транслировать социальные видеоролики, поздравлять заключенных с праздниками, рассказывать новости и даже запустить юмористический проект. И все это под девизом: «Донести до людей истину».