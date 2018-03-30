В пензенской клинической больнице №4 завершается ремонт

В клинической больнице №4 Пензы подходит к концу ремонт приемного отделения и части стационара. Изначально на работы планировалось потратить шесть миллионов рублей, но один из них удалось сэкономить.

В приемном отделении клинической больницы №4 заменены окна и двери, проложены новые коммуникации. Сами пациенты скоро расположатся в отремонтированных палатах на втором этаже, обновлены процедурные и административные кабинеты. Все пять миллионов рублей, выделенных из резервного фонда президента России, освоены.

«На эти деньги произведен ремонт приемно-диагностического отделения. В нем отремонтированы все кабинеты - ЦСО [централизованное стерилизационное отделение], диагностический, УЗИ, физкультурный, работу в новых помещениях начнем после уборки», - рассказал главный врач клинической больницы №4 Пензы Андрей Водопьянов.

С ремонтом синхронизировали установку новой противопожарной сигнализации. На ее замену были потрачены собственные средства больницы.

«Приборы «Орфей» старые, а датчики новые, то есть они по квадратам больше берут. Планируем все запустить 2 апреля, почти все готово», - сказал сотрудник подрядной организации Александр Меликов.

Кстати, несмотря на обилие строительных материалов в коридорах, пути эвакуации свободны. Выйти из больницы можно в четырех разных местах. На каждом этаже помимо основного есть эвакуационный выход, причем по обеим сторонам.

Ремонтом занимались 30 человек. По словам представителя подрядной организации, запланированные работы выполнены на 98%. Оставшиеся два - это несколько нестандартных медицинских дверей, которые должны привезти со дня на день.

«Они заезжают и делают замечания, а мы исправляем недочеты. На оставшийся ремонт выделено 2% денежных средств», - рассказала представитель подрядной организации Фарида Пизаева.

С начала апреля в больнице будут ждать новое оборудование. По словам главврача, на его установку и наладку уйдет не больше двух недель.