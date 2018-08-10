В пензенской картинной галерее презентуют отреставрированные полотна

Основную экспозицию Пензенской картинной галереи имени Савицкого пополнят 12 полотен. Долгое время картины хранились в фондах музея и не выставлялись на публику из-за значительных повреждений. Сейчас их завершают реставрировать студенты Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Уже 11 августа результат их трудов представят широкой публике (0+).

Портрет императора Александра II, работу неизвестного художника, освободили от слоя копоти. Вероятнее всего, в свое время картина украшала помещение, где много курили.

«До реставрации она была вся коричневая, непонятная и с прорывами, это до сих пор можно отследить по некоторым частям полотна», - рассказала студентка Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Евгения Гречановская.

Образцы академической живописи, натюрморты авангардистов, в том числе - Генриха Блюменфельда, оживают на глазах. Практикумы в музеях страны для пятикурсников академии проводят каждый год. Пенза впервые стала площадкой для работы.

«Были в Саранске несколько лет, и так получилось, что нас пригласили в пензенскую картинную галерею помочь отреставрировать полотна, мы не отказались», - сказал доцент кафедры реставрации станковой масляной живописи Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Алексей Березин.

За работой московских студентов пристально следил Кирилл Застрожный. Полотна из фонда пензенской картинной галереи восстанавливают впервые за долгие годы. Причем не только студенты академии Ильи Глазунова. Еще шесть картин сейчас находятся на глубокой реставрации в столице.

«В 2018 году губернатор выделил 1 миллион 200 тысяч рублей на реставрационные работы, ими также занимаются мастерская Грабаря и НИИ реставрации, они восстанавливают уникальные иконы, картины, в ноябре их вернут назад», - рассказал Кирилл Застрожный.

В конце осени полотна, привезенные из столицы, присоединятся к основной экспозиции музея. А картины, над которыми работают студенты, предстанут перед пензенцами уже в субботу. 11 августа их выставят в Пилястровом зале картинной галереи.