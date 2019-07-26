В пензенской картинной галерее представили «Вернисаж юбиляров-2019»

Пензенская картинная галерея представила публике русскую классику из собственных фондов. В экспозиции «Вернисаж юбиляров-2019» - около 40 произведений 17 величайших русских живописцев конца XIX - начала XX веков.

«Выставку и всех этих 17 художников объединяет то, что в 2019 году у них юбилей. Разный диапазон - кому 150, кому 155, Илье Ефимовичу Репину - 175 лет. Здесь Рерих, здесь Боголюбов, здесь Поленов. Выставка работа каждого из представленных художников стала бы явлением в любом мировом, столичном художественном музее, а мы их собрали всех в одну выставку», - сказал директор Пензенской области картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.

Специалисты картинной галереи подобрали самые яркие и интересные произведения русской реалистической живописи. Некоторые работы специально к вернисажу отреставрировали и переоформили. Многие произведения предстанут перед широкой публикой впервые.

Посетить экспозицию могут все желающие. «Вернисаж юбиляров-2019» (0+) продлится до середины сентября.