В пензенской картинной галерее открылся выставка, посвященная Савицкому

Подобной выставки не было 25 лет. Пензенская картинная галерея торжественно открыла экспозицию, посвященную 185-летию своего первого директора и первого руководителя пензенского художественного училища Константину Аполлоновичу Савицкому (0+). Экспозиция разместилась в стенах Губернаторского дома.

Выдающийся художник-передвижник, академик живописи, креативный руководитель. Константин Аполлонович Савицкий запомнился современникам как новатор. Приехав в Пензу в 1897 году по решению Академии художеств, он придумал интересный ход, позволяющий увлечь местную публику изобразительным искусством. Речь идет о так называемых «живых картинах». Савицкий придумал театральные музыкально-поэтические вечера, которые оживляли героев художественных полотен. По его же задумке в Пензе стали проводить костюмированные пленэры и выставки лучших работ учащихся художественного училища, где богатые люди провинции могли приобрести понравившиеся произведения.

Появление великого художника на открытии экспозиции стало настоящей неожиданностью для гостей Губернаторского дома. Однако это был не единственный сюрприз на торжестве. Картинная галерея презентовала альбом-буклет, посвященный жизни и творчеству выдающегося художника. В него вошли известные работы Савицкого, в том числе - картина «Инок», которая находится в мемориальном музее картинной галереи.

«Это просто потрясающий мужской портрет русской реалистической школы, который сопоставим с самыми выдающимися произведениями Репина, Брюлова, Крамского, всех выдающихся художников-портретистов, но Савицкий-то не был узким портретистом. Он был пейзажист, писал жанровые сцены. Он был очень разносторонен и широк», - сказал директор пензенской картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.

Экспозицию составили произведения разного жанра изобразительного искусства. Кроме того, на стендах разместили и работы главного ученика Константина Аполлоновича, его сына Георгия. Отдельный зал выставки - историко-мемориальный. Там можно увидеть самого основателя пензенской художественной школы на фотографиях и картинах коллег по творческому цеху.