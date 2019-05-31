В пензенской картинной галерее открылась выставка «Диалог цветов»

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31 мая 2019, 19:38Культура
В областной картинной галерее имени Савицкого открылся своеобразный ботанический сад. В одном из музейных залов начала свою работу выставка «Диалог цветов» (0+).
Экспозиция приехала из Тулы. Она стала результатом экологического проекта мастера декоративно-прикладного искусства Елены Софиевой и ее коллег. Экспонаты выполнены из холодного фарфора и в отличие от своих природных эталонов не завянут, поэтому «Диалог цветов» будет продолжаться долго.
«Это очень сложная техника, ее необходимо делать в полнейшей темноте, потому что для того, чтобы лепесточки не высохли, их делают по специальным формам, потом каждый из них обрабатывается руками мастера и когда собирается композиция, ее выносят на свет и она застывает без дополнительной термической обработки», - рассказала пресс-секретарь Пензенской области картинной галереи имени Савицкого Милена Месечан.
Желающие смогут забрать частичку неувядающей красоты с собой. Выставка «Диалог цветов» будет работать до 14 июля.
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