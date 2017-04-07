07 апреля 2017, 14:01Общество В пензенской группе появилось видео избиения девушки двумя парнями В группе «Пенза live» соцсети «Вконтакте» появилось шокирующее видео со сценой избиения девушки.

«Прислали сегодня в наше сообщество. Девушке советуем обратиться с видео в полицию», - написали администраторы группы, приложив к посту запись.

На видео девушка, стоит в ванной комнате, закрыв лицо руками, и ее избивает ногами парень. Другой молодой человек снимает все на камеру, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Информации о том, где было снято видео, имеют ли его участники отношение к Пензе и каков возраст девушки, пока нет. Мнения подписчиков группы в комментариях разделились: одни осудили поступок героини видео, которая, по их мнению, находилась в нетрезвом состоянии, другие – грубое поведение парней.

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Источник фотографии: Скриншоты: https://vk.com/penza_live