В пензенской группе появилось видео избиения девушки двумя парнями

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07 апреля 2017, 14:01Общество
В группе «Пенза live» соцсети «Вконтакте» появилось шокирующее видео со сценой избиения девушки.
«Прислали сегодня в наше сообщество. Девушке советуем обратиться с видео в полицию», - написали администраторы группы, приложив к посту запись.
На видео девушка, стоит в ванной комнате, закрыв лицо руками, и ее избивает ногами парень. Другой молодой человек снимает все на камеру, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Информации о том, где было снято видео, имеют ли его участники отношение к Пензе и каков возраст девушки, пока нет. Мнения подписчиков группы в комментариях разделились: одни осудили поступок героини видео, которая, по их мнению, находилась в нетрезвом состоянии, другие – грубое поведение парней.
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