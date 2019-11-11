В пензенской Госавтоинспекции рассказали о сбитом на трассе пешеходе

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на трассе «Тамбов-Пенза».

Сигнал об аварии, случившейся в воскресенье, 10 ноября, поступил на пульт дежурного в 18:30.

На 219-м километре трассы в границах Каменского района водитель неустановленного автомобиля сбил 55-летнего мужчину. В результате аварии пешеход скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка, сотрудниками полиции принимаются меры к установлению личности водителя и его задержанию», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили, пишет ИА «Пенза-Пресс».