Одним из кандидатов на пост главы Пензы стал Николай Тактаров

Валерий Савельев решил сложить с себя полномочия главы города Пенза. Он занимал этот пост с 2015 года. Свое решение спикер Пензенской городской Думы озвучил на 25-й конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Свыше 200 делегатов - члены первичных, местных и регионального отделения партии «Единая Россия», сторонники партии, депутаты фракций «Единой России» в ЗакСобре и Пензенской городской Думе, представители общественных объединений собрались вместе для участия в 25-й конференции регионального отделения. Среди главных вопросов встречи - отбор кандидата для участия в выборах главы города. Валерий Савельев заявил, что уходит с этого поста досрочно и переходит на должность главврача областного онкологического диспансера.

«Губернатор предложил Савельеву Валерию Петровичу стать главным врачом онкологического центра, он профессионал этой отрасли, с высоким чувством ответственности, хороший организатор», - рассказал секретарь пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

«Я дал согласие, и поэтому написал заявление по собственному желанию о досрочном сложении полномочий главы города. Прошу меня поддержать», - сказал Валерий Савельев.

Глава города поблагодарил единороссов за совместную работу, пообещав продолжить политическую деятельность в качестве народного избранника. В ходе конференции на ответственный пост были выдвинуты две кандидатуры - депутат Денис Желиховский и заместитель председателя Думы Николай Тактаров, который заявил, что готов приложить максимум усилий, чтобы решать задачи, стоящие перед городом.

«Заверяю вас, что и городская Дума, и депутаты приложат максимум усилий для того, чтобы совместно с администрацией реализовать те немалые задачи, которые стоят перед нами», - сказал Николай Тактаров.

После того, как кандидаты высказались, началось голосование. 35 членов регионального отделения партии отдали предпочтение Денису Желиховскому, но подавляющее большинство высказались в пользу Николая Тактарова. Свои голоса ему отдали 95 человек. Теперь кандидатуру должны будут утвердить депутаты Пензенской городской Думы в ходе внеочередной сессии, которая пройдет 3 августа. В ходе конференции участники также подвели итоги реализации на территории региона партийных проектов в первом полугодии.

«О масштабах реализации партийных проектов говорят цифры. Вот только один пример, в проекте «Городская среда» участвуют 32 муниципальных образования. По итогам реализации будут благоустроены 32 дворовых территории и 42 общественных пространства. В ходе этого в 64 объектах будут освоены около 310 миллионов рублей», - рассказал заместитель секретаря пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе Александр Еремкин.

С информацией о реализации партийных проектов «Единой России» выступили координаторы проектов: «Городская среда» - Виктор Кувайцев, «Новая школа» - Александр Воронков. Член регионального политсовета, министр культуры и туризма области Татьяна Курдова рассказала о проекте «Культура малой Родины». Сейчас в регионе реализуют 14 проектов партии, направленных на повышение качества жизни населения, улучшение экономического развития городов и сел. Так, в рамках проекта «Городская среда» в Кузнецке удалось восстановить старейший центральный парк, построенный еще в 1936 году.

«В парке удалось восстановить все дорожки и аллеи, где раньше люди ходили по шлаку в пыли. Восстановили ограждение, теперь оно соответствует всем критериям безопасности», - сказал директор центрального парка Кузнецка Сергей Талаев.

В 2018 году планируется установить новое освещение в парке и фонтан. В рамках партийных проектов по всей области благоустраивают дворы и общественные пространства, ремонтируют дороги, сельские дома культуры, школьные спортивные залы, а также проводится немало значимых общественных акций.