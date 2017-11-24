24 ноября 2017, 19:51Общество В Пензенской Гордуме обсудили вопрос расширения центра «Питомец» Фортуна улыбнулась сотрудникам единственного в Пензе крупного приюта для бездомных животных. Вопрос переезда почти решен. После заседания комиссии Гордумы, проблему вынесли на сессию, где будет принято окончательное решение о переселении более сотни кошек и собак в новое помещение. Кроме того, руководству приюта удалось сделать невозможное - на дальнейшее развитие «Питомца» они получили президентский грант в размере 2 миллионов 700 рублей.

В надежде на улучшение жизни подопечных руководство благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» обратилось в администрацию Пензы. Вопрос о передаче пустующего строения из муниципальной собственности рассмотрели на заседании постоянной комиссии Гордумы.

«Мы считаем, что данный вопрос - целесообразный. Здание на улице Бийская,1Д было в прогнозном плане приватизации, неоднократно выставлялось, своего покупателя не нашло. Думаю, что это решит проблему по вопросу содержания бездомных животных», - сказала начальник управления муниципального имущества администрации Пензы Наиля Алюшева.

Переезд даст «Питомцу» возможность заработать по-новому. Больные животные будут находиться в отдельном боксе от здоровых, операционная комната станет больше. Но, самое главное, - волонтеры смогут принять в приют еще больше четвероногих постояльцев.

«Роль переезда, если он состоится на самом деле, - величайшая. Это решит много проблем, с которыми в данный момент мы сталкиваемся. Облегчит содержание собак, можно будет сделать вольеры, потому что сейчас собакам не хватает места», - рассказала сотрудник регионального общественного благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Ольга Горячева.

В «Питомце» готовы к финансовым трудностям. Несколько дней назад руководство приюта выиграло президентский грант в размере 2 миллионов 700 тысяч рублей. Для участия в конкурсе волонтеры разработали специальный проект, в котором рассказали о том, как они решают проблемы по содержанию животных.

«Основная идея - это расширение и улучшение условий содержания животных. В этот проект входит покупка оборудования: рецеркуляторы для обеззараживания воздуха, кварцевые лампы, дезинфекторы», - пояснила исполнительный директор Пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.

Здание, которое предлагают приюту, расположено в микрорайоне Терновка. Его площадь - почти 500 квадратных метров. Чтобы привести помещения в порядок и перевезти туда животных, потребуется не один месяц.

Сейчас волонтеры с нетерпением ждут заседания городской думы. Решение о передаче пустующего здания приюту должно быть принято 30 ноября.

Общество

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