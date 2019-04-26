В пензенской Гордуме обсудили питание в школьных столовых

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26 апреля 2019, 19:44Общество
В Пензенской городской Думе состоялась очередная 56 сессия. На ней глава города Николай Тактаров представил отчет о работе депутатов за 2018 год и наметил ориентиры дальнейшей деятельности. Среди тем - вопросы создания парковочных мест и качество питания в школьных столовых.
«В течение года систематически проводились плановые и оперативные проверки, в которых управлению образование города было рекомендовано усилить контроль по организации питания в школах с привлечением родительской общественности и продолжить работу по обеспечению мер социальной поддержки обучающихся в муниципальных учреждениях при организации питания», - сказал Николай Тактаров.
Среди рассмотренных тем на повестке дня - также изменения в бюджет города, компенсации отдельным категориям горожан платы за отопление, предупреждение безнадзорности несовершеннолетних, а также доклады о работе городского управления ЖКХ, управления транспорта и городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике.
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