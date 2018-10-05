В пензенской гимназии №6 откроют первый в регионе класс Юнармии

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07 октября 2018, 12:49Образование
В Пензе появится первый в регионе класс Юнармии. По инициативе губернатора Ивана Белозерцева в регионе разрабатывают концепцию развития Юнармейского движения.
Тематический кабинет откроют в конце октября в пензенской гимназии № 6. В торжественной церемонии открытия примет участие главнокомандующий сухопутными войсками Российской Федерации Олег Салюков, который был выпускником этого учебного заведения. В дальнейшем классы Юнармии должны появится и в других школах Пензенской области.
«Есть методические рекомендации у Министерства обороны, что должно находиться в этом классе. Это и военная история России, и оформление, очень современное, интерактивное, наши полководцы, информация, связанная с Юнармейским движением в регионе или в нашей стране. Класс должен быть оформлен в едином стиле, который отличает его от всех других», - рассказал зампред правительства Пензенской области Олег Ягов.
07 октября 2018, 12:49В пензенской гимназии №6 откроют первый в регионе класс Юнармии
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