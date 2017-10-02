В пензенской галерее открылась «волшебная» выставка

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02 октября 2017, 12:03Культура
В галерее «Арт Пенза», которая располагается на базе отдыха «Чистые пруды», открылась новая персональная выставка пензенского художника Дмитрия Жарова.
Здесь буквально все пропитано «волшебством». Пензенский художник Дмитрий Жаров придумал и воплотил в своих произведениях удивительный, полупрозрачный, воздушный мир своих героинь. Фантастический реализм - именно так характеризует автор картин стиль в котором он творит. Познакомится поближе с работами живописца можно в галерее «Арт Пенза», где открылась его новая персональная выставка «Волшебство» (0+).
«Создаю мир отличный от нашего, там много волшебства и нет проблем: ипотеки, кредитов, налогов. Есть только свои небольшие проблемы, такие как: «Чем опечален домашний белый носорог? Как совершить длительное путешествие?», - поделился художник, автор выставки живописи «Волшебство» Дмитрий Жаров.
По мнению ценителей искусства, нежная трогательность и прозрачная воздушность произведений Дмитрия Жарова захватывает воображение, и на ту или иную картину можно смотреть бесконечно. Неожиданно с большой изобретательностью и находчивостью рождаются новые композиционные структуры и приключения героинь того или иного полотна. Берега теплых морей сменяются бескрайними пустынями, сады и парки чередуются с замками или лугами, загадочными интерьерами, лето сменяется промозглой зимой. Каждую картину чрезвычайно интересно рассматривать, переходя от крупных деталей, к более мелким.
«Дмитрий Жаров - это потрясающий художник, невероятно своеобразный, яркий на международном уровне. Сейчас уже видно большое будущее автора», - сказала директор галереи «Арт Пенза» Валентина Дусавицкая.
Фантастические картины настолько убедительны, что зритель доверчиво погружается, как будто превращаясь в одного из героев, в созданный художником мир.
Попробуйте и вы, выставка «Волшебство» проработает в галерее месяц.
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