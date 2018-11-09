В пензенской галерее имени Савицкого прозвучала классическая музыка

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09 ноября 2018, 19:09Культура
В областной картинной галереи имени Савицкого прошел концерт «Музыкальный мост: Россия-Австрия» в исполнении пензенских и московских музыкантов.
В зеленом зале картиной галереи в окружении великих шедевров живописи прозвучала классическая музыка. Концерт «Музыкальный мост: Россия-Австрия» объединил прошлое и настоящее. На нем прозвучали как произведения классиков, так и современных австрийских и российских композиторов.
«В программе - четыре произведения. Уже сыграли «Фортепианный квартет» Густава Малера и «Медленная часть для струнного квартета» Антона Веберна. На очереди - «Речитатив и скерцо» Фрица Крейслера и сюита, написанная для квартета современного пензенского композитора Анны Фроловой», - рассказала музыкант Светлана Амри.
Провести такой концерт предложило посольство Австрии, которое находится в столице. Региональное отделение Международного общества Моцарта с удовольствием поддержало инициативу.
«С момента создания организации прошло уже 28 сезонов, поэтому мы отозвались на предложение с большим энтузиазмом и, посоветовавшись с музыкантами, решили, что дело не обойдется одним концертом, а масштабным проектом, фестивалем», - сказала председатель пензенского отделений Международного общества Моцарта Елена Севастьянова.
В программу, помимо концертов, включены конференции, мастер-классы, детский фестиваль-конкурс среди учащихся музыкальных школ города и области. Заключительный аккорд прозвучит в 10 ноября - в большом зале областной филармонии состоится гала-концерт (6+), который подведет итог всему мероприятию. Его участниками станут как состоявшиеся исполнители, так и талантливые ученики музыкальных школ Пензы.
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