В пензенской филармонии выступил выдающийся органист из Венгрии

13 февраля 2020, 19:52Культура
Пензенцы приобщились к европейской традиции музыкального исполнения. В органном зале областной филармонии выступил выдающийся исполнитель из Венгрии Дьюла Силади.
В нашем городе он играл впервые и составил для зрителей довольно необычную программу из произведений испанских, итальянских и португальских композиторов.
Дьюла Силади становился победителем многочисленных международных конкурсов, шесть лет назад в рамках «Бах 24-марафона» его включили в топ-15 лучших мировых органистов.
Следующую звезду европейской классической музыки в пензенской филармонии ждут 16 февраля. В рамках фестиваля органной музыки «Penza Fest» (6+) выступит музыкант из Германии Кристиан фон Блон.
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