В пензенской филармонии прошел конкурс-фестиваль «Когда цветут сады…»

В большом зале областной филармонии состоялся праздник песни. Свое творчество в рамках гала-концерта представили лауреаты и гости конкурса-фестиваля «Когда цветут сады…». Уже четвертый год подряд он с успехом проходит в Малосердобинском районе Пензенской области.

Большой зал областной филармонии с трудом смог вместить всех желающих попасть на гала-концерт фестиваля. Это ежегодный творческий форум, который проходит в селе Колемас Малосердобинского района. Инициаторы его проведения братья Терентьевы - неравнодушные к судьбе своей малой Родины. В 2019 году конкурс был тематический. Его посвятили песенному наследию страны.

«Идея проведения песенных фестивалей в селе Колемас родилась еще пять лет назад. Участвуют не только пензенцы, в 2019-м были представители 16 районов, но также гости из соседних областей, из Москвы и Санкт-Петербурга», - рассказал председатель общественной организации «Малосердобинское землячество» Виктор Терентьев.

Со сцены звучали грустные казачьи баллады, русские народные песни и композиции времен гражданской войны. Последние были исполнены в рамках новой номинации «Песни переломного времени», которую впервые в 2019 году ввели в рамках фестиваля.

«Красивые, лирические, душевные, конечно. Нам нравится. Пензенская земля богата талантами. В этом я в последнее время очень даже сильно убеждаюсь», - сказала жительница Пензы Галина Бочкова.

Порадовали зрителей своим творчеством и приглашенные гости - известные артисты из Москвы и Санкт-Петербурга, которые также вошли в состав конкурсного жюри.